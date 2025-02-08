Медаль к 80-летию Победы вручили единственному в Псковской области ветерану, оборонявшему Ленинград

15:00, 08 февраля 2025, ПАИ

Медаль к 80-летию Победы Геннадий Ивановичу Василюку, единственному ветерану в регионе, награждённому за оборону Ленинграда, вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

13-летним мальчишкой в блокадном Ленинграде он стал сыном полка в 4-ом отдельном Краснознамённом батальоне связи, где получил специальность телеграфиста. Фронтовой связист принимал участие в снятии блокады Ленинграда, сражался за Пулковские высоты, освобождал Гдовскую и Плюсскую землю, Нарву, Эстонию и Карельский перешеек.

«Пообщался с Геннадием Ивановичем и его супругой Лилией Фёдоровной. Ветерану в этом году исполняется 97 лет. Годы берут своё, поэтому поручил комитету здравоохранения взять самочувствие нашего героя под особый контроль. Но сил и бодрости у Геннадия Ивановича много», – отметил Михаил Ведерников.

На протяжении многих лет он ведёт активную общественную деятельность, следит за политической обстановкой в стране и мире, много читает, добавил глава региона. Он также пожелал Геннадию Ивановичу и его супруге здоровья и долгих лет жизни.