Владимир Путин выступил с распоряжениями в сфере здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин выступил с распоряжениями в сфере здравоохранения. Об этом пишет агентство «Прайм».
Минздраву необходимо разработать до 1 июля предложения о совершенствовании условий допуска на рынок иностранных лекарственных препаратов, которые являются инновационными.
Вместе с этим будет проработан вопрос оказания медицинской помощи лицам без определённого места жительства. У них появится возможность предоставления плановой медпомощи без регистрации, документов, полиса и т. д. Срок исполнения – также до 1 июля.
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