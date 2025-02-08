Владимир Путин выступил с распоряжениями в сфере здравоохранения

21:52, 08 февраля 2025, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин выступил с распоряжениями в сфере здравоохранения. Об этом пишет агентство «Прайм».

Минздраву необходимо разработать до 1 июля предложения о совершенствовании условий допуска на рынок иностранных лекарственных препаратов, которые являются инновационными.

Вместе с этим будет проработан вопрос оказания медицинской помощи лицам без определённого места жительства. У них появится возможность предоставления плановой медпомощи без регистрации, документов, полиса и т. д. Срок исполнения – также до 1 июля.