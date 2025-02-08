Михаил Ведерников вручил медаль бывшей несовершеннолетней узнице по поручению президента РФ

22:51, 08 февраля 2025, ПАИ

Бывшей несовершеннолетней узнице Ларисе Васильевне Брайниной по поручению президента России вручил юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Уроженка Пскова, она встретила войну малолетним ребёнком. Боевые действия разлучили с семьёй: отец погиб на фронте, мать эвакуировали после ранения, а саму Ларису угнали в немецкий концлагерь, из которого она вернулась в 1945 году. Воссоединиться с матерью удалось только спустя 20 лет.

«Лариса Васильевна призналась, что больше всего её сейчас интересует тема экологии. Например, она сама «перерабатывает» пластиковые пакеты и делает из них коврики. Теперь у меня тоже есть такой уникальный коврик», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также рассказал Ларисе Васильевне о строящемся в регионе экотехнопарке, ей понравился проект и она попросила провести для неё экскурсию на производство. «Обязательно сделаем! «Когда врачи меня спрашивают, чем болеете. Я говорю – экологией», – отметила ветеран. Желаю всем нам дожить до её лет и так же отвечать медикам», – заключил губернатор.