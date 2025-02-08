Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников вручил медаль бывшей несовершеннолетней узнице по поручению президента РФ

Бывшей несовершеннолетней узнице Ларисе Васильевне Брайниной по поручению президента России вручил юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Уроженка Пскова, она встретила войну малолетним ребёнком. Боевые действия разлучили с семьёй: отец погиб на фронте, мать эвакуировали после ранения, а саму Ларису угнали в немецкий концлагерь, из которого она вернулась в 1945 году. Воссоединиться с матерью удалось только спустя 20 лет.

«Лариса Васильевна призналась, что больше всего её сейчас интересует тема экологии. Например, она сама «перерабатывает» пластиковые пакеты и делает из них коврики. Теперь у меня тоже есть такой уникальный коврик», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также рассказал Ларисе Васильевне о строящемся в регионе экотехнопарке, ей понравился проект и она попросила провести для неё экскурсию на производство. «Обязательно сделаем! «Когда врачи меня спрашивают, чем болеете. Я говорю – экологией», – отметила ветеран. Желаю всем нам дожить до её лет и так же отвечать медикам», – заключил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 февраля 2025

Новый формат общения с жителями появился у главы Новоржевского округа
08 февраля 2025

Михаил Ведерников вручил медаль бывшей несовершеннолетней узнице по поручению президента РФ
08 февраля 2025

Открытое наблюдение за звёздным небом прошло на Соколихе
08 февраля 2025

Каток в «Таблетке» Пскова откроется 9 февраля
08 февраля 2025

Владимир Путин выступил с распоряжениями в сфере здравоохранения
08 февраля 2025

Студенты Псковского областного колледжа искусств получили грант президента РФ
08 февраля 2025

Конкурс чтецов русской поэзии проходит в Печорах
08 февраля 2025

Проект увеличения военных пенсий внесли в Госдуму РФ

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...