Более 200 человек трудятся на площадке строительства экотехнопарка в Палкинском районе
Более 200 человек на данный момент трудится на площадке строительства комплекса по обращению с отходами в Палкинском районе. Площадку в рамках рабочего выезда посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Видео глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.
Представитель подрядчика доложил о ходе строительно-монтажных работ на объекте. В частности, в весовой специалисты производят монтаж оборудования. Основные двое весов уже смонтированы, ведётся монтаж вспомогательных, подчеркнул подрядчик.
Кроме прочего, в административно-бытовом корпусе выполняют укладку газобетона. По словам специалиста, в ближайшее время здесь приступят к монтажу оконных проёмов, что позволит закрыть тепловой контур здания. «7-го числа окна привозят, и они сразу встают на монтаж», – пояснил подрядчик.
Также глава региона осмотрел работы внутри корпуса сортировки. Сейчас здесь проходит сборка сортировочной кабины и монтаж конвейерного оборудования.
Глава региона, в свою очередь, поручил подрядчику ускорить темпы строительства.
Напомним, что реализуется во взаимодействии с Минприроды России и ППК «РЭО». Работа ведётся в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие».
Добавим, что экотехнопарк обеспечит сортировку всего объёма отходов (250 тысяч тонн в год), образующихся на территории Псковской области, утилизацию 50 % отходов (компостирование – 16,47 %, альтернативное топливо RDF – 20,76 %, отбор вторичных материальных ресурсов – 17,03 %) и их захоронение (не более 50 %).
Отметим, что заместитель исполнительного директора – главный инженер компании «РУСТЭКО», подрядчика по строительству экотехнопарка в Псковской области Евгений Пуздырев был гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В эфире обсудили строительство экотехнопарка, подробнее читайте здесь.
Более 200 человек трудятся на площадке строительства экотехнопарка в Палкинском районе
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