Около 300 тысяч рублей потеряла пенсионерка из Псковского района из-за мошенников

14:16, 09 февраля 2025, ПАИ

Мошенники завладели деньгами 62-летней жительницы Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником организации по обслуживанию связи. Он предложил псковичке продлить договор и завладел её деньгами. Женщина потеряла около 300 тысяч рублей.

Жительница района обратилась за помощью в полицию. Уже возбуждено уголовное дело.