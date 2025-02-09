Около 300 тысяч рублей потеряла пенсионерка из Псковского района из-за мошенников
Мошенники завладели деньгами 62-летней жительницы Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником организации по обслуживанию связи. Он предложил псковичке продлить договор и завладел её деньгами. Женщина потеряла около 300 тысяч рублей.
Жительница района обратилась за помощью в полицию. Уже возбуждено уголовное дело.
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