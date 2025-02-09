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Происшествия

Около 300 тысяч рублей потеряла пенсионерка из Псковского района из-за мошенников

Мошенники завладели деньгами 62-летней жительницы Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником организации по обслуживанию связи. Он предложил псковичке продлить договор и завладел её деньгами. Женщина потеряла около 300 тысяч рублей.

Жительница района обратилась за помощью в полицию. Уже возбуждено уголовное дело.

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