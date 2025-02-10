У кого выросла и упала зарплата в Псковской области, рассказали аналитики

10:01, 10 февраля 2025, ПАИ

У кого выросла, а у кого упала заработная плата в Псковской области в январе 2025 года, рассказали ПАИ аналитики hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области в январе 2025 года осталась на уровне 53,2 тысячи рублей, однако заработок некоторых исполнителей существенно изменился. Так, зарплатные предложения для административного персонала выросли на 18 тысяч рублей, до 103 тысяч рублей в среднем. Также в список вошли профессии, связанные с информационными технологиями (плюс две тысячи рублей, до 56 тысяч рублей), с продажами и обслуживанием клиентов (плюс две тысячи рублей, до 46 тысяч рублей), а также с медициной и фармацевтикой (плюс 55 тысяч рублей, до 63 тысяч рублей).

Падение дохода в январе текущего года наблюдалось у рабочего персонала – их доход упал на десять тысяч рублей, до 83 тысяч рублей в месяц. Также зарплатные предложения сократились в сфере добычи сырья и для производственников: на восемь тысяч рублей и семь тысяч рублей соответственно.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что зарплата россиян по итогам 11 месяцев 2024 года выросла на 8,7 %.