Псковичам рассказали, где можно найти актуальную информацию о ветеринарии

14:37, 10 февраля 2025, ПАИ

Псковичам рассказали, где можно найти актуальную информацию о ветеринарии Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там подчеркнули, что комитет по ветеринарии является основным органом, отвечающим за профилактику и ликвидацию инфекционных и других заболеваний животных, включая зоопарковых, сельскохозяйственных, домашних и других видов, таких как птицы, пчелы, пушные звери и рыбы.

Он также реализует региональные планы ветеринарного обслуживания животноводства, обеспечивает безопасность продуктов животноводства с точки зрения ветеринарно-санитарных норм и защищает население от заболеваний, которые могут передаваться между человеком и животными.

В своей деятельности комитет активно применяет современные цифровые технологии, включая официальные страницы в популярных социальных сетях, которые служат эффективным инструментом для взаимодействия с местными жителями, подчеркнули в пресс-службе.

С аккаунтами, которые связаны с псковской ветеринарией, можно ознакомиться по ссылке.