Двух любителей выпить за рулём остановили инспекторы в Пскове

15:22, 10 февраля 2025, ПАИ

В Пскове обнаружены водители под градусом, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

8 февраля у дома на улице Труда инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину «Киа». Выяснилось, что за рулем этой иномарки находился нетрезвый 23-летний пскович. 9 февраля на улице Николая Васильева в Пскове стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль «Фольксваген»». Им управлял 32-летний горожанин, тоже находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.