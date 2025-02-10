Настоятель храма Димитрия Солунского подписал соглашение о сотрудничестве с директором социального городка в Пскове

19:14, 10 февраля 2025, ПАИ

Подписание соглашения о сотрудничестве между местной религиозной организацией «Храм Великомученика Димитрия Солунского» и Псковским социальным городком состоялось сегодня, 5 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Соглашение, которое предполагает проведение сторонами совместных мероприятий и консультаций, подписали настоятель храма Великомученика Димитрия Солунского в городе Пскове иерей Александр Николаев и руководитель социального городка Ольга Семенкова.

После подписания соглашения отец Александр преподнёс Ольге Семенковой на молитвенную память икону Божией Матери «Умягчение злых сердец».