Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам из Бежаницкого округа

Торжественное вручение юбилейных медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов состоялось в актовом зале Бежаницкого центра культуры сегодня, 10 февраля. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Фото: Софья Озерская

На торжественной церемонии присутствовали ветераны, жители блокадного Ленинграда Элеонора Аншурова, Юлия Ашихмина, несовершеннолетние узники Александра Макаренкова, Таисия Лебедева и Виктор Дубинин, труженица тыла Антонина Иванова. На встречу были приглашены и вдовы участников войны Евгения Степаненкова и Вера Волчик.

Глава муниципального округа Елена Иванова выступила с приветственным словом: «В этом году наша страна отмечает важную юбилейную дату. Не зря он объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Считаю, что наша задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность поколений и сохранить историческую память. Мы низко кланяемся нашим ветеранам за то, что ценой невероятных усилий они добились Победы и подарили нам мирное время. Благодарны и тем, кто после войны восстанавливал наши города и посёлки практически из руин. Желаю ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни!»

После торжественной церемонии вручения медалей перед присутствующими выступили педагоги и учащийся детской школы искусств: Анна Щукина, Эльвира Шаганова и Егор Иванов. Встреча с ветеранами завершилась чаепитием и общением.

Ранее сообщалось, что глава Пскова Борис Елкин по поручению президента России навестил псковских ветеранов и лично вручил им юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 февраля 2025

Возможности сотрудничества обсудил Михаил Ведерников с руководством международной светотехнической корпорации
10 февраля 2025

О строительстве флагманской школы в регионе доложил Михаил Ведерников на заседании координационного совета при Правительстве РФ
10 февраля 2025

Об увеличении размера материнского капитала рассказали в Соцфонде
10 февраля 2025

Гердт вернулся в Себежский краеведческий музей
10 февраля 2025

Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам из Бежаницкого округа
10 февраля 2025

Вековой юбилей отметила жительница Опочецкого округа
10 февраля 2025

Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности выдвинул кандидата на должность председателя Псковского облсовпрофа
10 февраля 2025

Год защитника Отечества сегодня торжественно открыли в Печорском муниципальном округе

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...