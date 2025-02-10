Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам из Бежаницкого округа

21:47, 10 февраля 2025, ПАИ

Торжественное вручение юбилейных медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов состоялось в актовом зале Бежаницкого центра культуры сегодня, 10 февраля. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

На торжественной церемонии присутствовали ветераны, жители блокадного Ленинграда Элеонора Аншурова, Юлия Ашихмина, несовершеннолетние узники Александра Макаренкова, Таисия Лебедева и Виктор Дубинин, труженица тыла Антонина Иванова. На встречу были приглашены и вдовы участников войны Евгения Степаненкова и Вера Волчик.

Глава муниципального округа Елена Иванова выступила с приветственным словом: «В этом году наша страна отмечает важную юбилейную дату. Не зря он объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Считаю, что наша задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность поколений и сохранить историческую память. Мы низко кланяемся нашим ветеранам за то, что ценой невероятных усилий они добились Победы и подарили нам мирное время. Благодарны и тем, кто после войны восстанавливал наши города и посёлки практически из руин. Желаю ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни!»

После торжественной церемонии вручения медалей перед присутствующими выступили педагоги и учащийся детской школы искусств: Анна Щукина, Эльвира Шаганова и Егор Иванов. Встреча с ветеранами завершилась чаепитием и общением.

Ранее сообщалось, что глава Пскова Борис Елкин по поручению президента России навестил псковских ветеранов и лично вручил им юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.