Юбилейные медали к 80-летию Победы вручил ветеранам Борис Елкин
Глава Пскова Борис Елкин по поручению президента России навестил псковских ветеранов и лично вручил им юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава города сообщил в своём телеграм-канале.
Медали получили жительница блокадного Ленинграда Лариса Борисовна Кравцова, узница концлагеря под Кёнигсбергом Раиса Петровна Кузина, участница псковского партизанского движения Вера Никандровна Щелканова и рабочий мастерской танковой дивизии в Великих Луках Владимир Иванович Алексеев.
«Война застала их совсем юными и принесла неизмеримые испытания. Слушая их истории из военного детства и юности, осознаешь глубину страданий, которые им пришлось пережить, и восхищаешься их силой духа и стойкостью. Несмотря на всё пережитое, почтенный возраст и проблемы со здоровьем, они сохранили жизнелюбие и оптимизм, вырастили достойных детей и внуков, воспитывают правнуков. Дай Бог вам здоровья, наши дорогие ветераны. Псковичи и я лично будем счастливы и горды отметить вместе с вами 80-й День Победы!» - подчеркнул Борис Елкин.
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