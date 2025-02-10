Экспорт животноводческой продукции из Псковской области вырос в три раза

09:50, 11 февраля 2025, ПАИ

110 партий животноводческой продукции в количестве 2,7 тысячи тонн отправили на экспорт из Псковской области в семь стран мира за январь, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Предприятия-производители в наибольшем объёме отправили 72 партии свинины, 27 партий свиных субпродуктов и одну партию готовой продукции из свинины общим весом 2,69 тысячи тонн во Вьетнам, Гонконг, Китай, Грузию, Сербию и Азербайджан, восемь партий охлаждённой рыбы и рыбопродукции в количестве почти 7,9 тонны в Эстонию, а также две партии рыбных консервов в Грузию и Азербайджан.

Экспорт по общему объему в январе этого года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (912 тонн), уточнили в пресс-службе.