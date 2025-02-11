Жительница Псковского района заплатит штраф за оскорбления в интернете

12:28, 11 февраля 2025, ПАИ

Жительницу Псковского района осудили за оскорбления в интернете, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в ноябре 2024 года в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте» женщина написала сообщение с использованием ненормативной лексики, оскорбляющее местного жителя.

Правонарушение подтверждено совокупностью собранных по делу доказательств. Женщину привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации). Ей назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.