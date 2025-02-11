Рекордное число заявок подали псковичи на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив

15:24, 11 февраля 2025, ПАИ

Рекордное число заявок подали псковичи на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщил руководитель проектного офиса ПФКИ в Пскове Даниил Григорьев в беседе с корреспондентом ПАИ.

От региона была подана 121 заявка, по сравнению с прошлым конкурсом количество заявок увеличилось на 33 %. «Сейчас заявки проходят валидацию, некоторые из них будут отклонены, остальные пройдут дальше», – отметил Даниил Григорьев.

Общий финансовый запрос по заявкам конкурса составил более 53,1 миллиарда рублей. Команды в качестве софинансирования указали сумму в 33,4 миллиарда рублей. Всего на рассмотрение экспертам пришло 11 795 заявок.

Итоги грантового конкурса подведут не позднее 20 мая.