Рекордное число заявок подали псковичи на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив
Рекордное число заявок подали псковичи на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщил руководитель проектного офиса ПФКИ в Пскове Даниил Григорьев в беседе с корреспондентом ПАИ.
От региона была подана 121 заявка, по сравнению с прошлым конкурсом количество заявок увеличилось на 33 %. «Сейчас заявки проходят валидацию, некоторые из них будут отклонены, остальные пройдут дальше», – отметил Даниил Григорьев.
Общий финансовый запрос по заявкам конкурса составил более 53,1 миллиарда рублей. Команды в качестве софинансирования указали сумму в 33,4 миллиарда рублей. Всего на рассмотрение экспертам пришло 11 795 заявок.
Итоги грантового конкурса подведут не позднее 20 мая.
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