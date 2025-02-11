Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Елена Полонская: В Псковской области создали уникальную систему по сопровождению переселенцев

Уникальную систему по сопровождению переселенцев создали в Псковской области, заявила уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Елена Полонская. Фото: ПАИ

«Мы создали такую хорошую платформу на территории нашего региона. Мы объединились вместе с всероссийской организацией «Путь домой». И как раз у нас в прошлом году в конце года проходил медиафорум, где мы вместе с Анатолием Бубликом [руководитель проекта «Путь домой». – ПАИ] договорились о совместной большой работе. И ровно в этот день мы создали чат «Путь домой. Псков», – отметила Елена Полонская.

Сейчас в этом чате около тысячи человек, добавила она. «Это наши соотечественники, потенциальные переселенцы, которые проживают за рубежом. Там представлены граждане Германии, Эстонии, Латвии, Литвы, Австралии, Канады и Норвегии. Это потенциальные переселенцы – те, которые посматривают в сторону России, Псковской области, примеряют, как они будут жить и здесь. Наша самая главная задача – работать с переселенцами, которые проживают за рубежом. Мы берём семью и начинаем её сопровождение ещё задолго до переезда в Псковскую область», – обратила внимание уполномоченная.

Переселенцам проводят консультации по сбору документов, по подбору образовательных программ, по приобретению недвижимости, медицинскому сопровождению и прочим вопросам.

«У нас сложилась слаженная команда: правительство Псковской области, миграционная служба УМВД, таможенное управление, Россельхознадзор, Сбербанк. Фактически мы создали уникальную систему по сопровождению переселенцев, потому что всё большее количество граждан переезжает к нам не только по программе переселения соотечественников, но и по указу президента о социальной поддержке соотечественников за рубежом и планирующих свой переезд в Россию», – заключила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 февраля 2025

ПсковГУ выделят средства из федерального бюджета на оборудование для лаборатории
11 февраля 2025

Как проверить и погасить задолженности, объяснили псковичам
11 февраля 2025

Олег Майоров участвует во Всероссийском форуме «Малая родина – сила России»
11 февраля 2025

Логопед детсада «Чебурашка» организовала фестиваль сказок для детей с ОВЗ благодаря победе в грантовом конкурсе «Росмолодёжи»
11 февраля 2025

Более шести тонн польских яблок уничтожили в Псковской области
11 февраля 2025

Несколько ДШИ в Псковской области получат музыкальные инструменты по нацпроекту
11 февраля 2025

Почти 4,5 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
11 февраля 2025

Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 23 августа

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...