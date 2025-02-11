Елена Полонская: В Псковской области создали уникальную систему по сопровождению переселенцев

16:21, 11 февраля 2025, ПАИ

Уникальную систему по сопровождению переселенцев создали в Псковской области, заявила уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы создали такую хорошую платформу на территории нашего региона. Мы объединились вместе с всероссийской организацией «Путь домой». И как раз у нас в прошлом году в конце года проходил медиафорум, где мы вместе с Анатолием Бубликом [руководитель проекта «Путь домой». – ПАИ] договорились о совместной большой работе. И ровно в этот день мы создали чат «Путь домой. Псков», – отметила Елена Полонская.

Сейчас в этом чате около тысячи человек, добавила она. «Это наши соотечественники, потенциальные переселенцы, которые проживают за рубежом. Там представлены граждане Германии, Эстонии, Латвии, Литвы, Австралии, Канады и Норвегии. Это потенциальные переселенцы – те, которые посматривают в сторону России, Псковской области, примеряют, как они будут жить и здесь. Наша самая главная задача – работать с переселенцами, которые проживают за рубежом. Мы берём семью и начинаем её сопровождение ещё задолго до переезда в Псковскую область», – обратила внимание уполномоченная.

Переселенцам проводят консультации по сбору документов, по подбору образовательных программ, по приобретению недвижимости, медицинскому сопровождению и прочим вопросам.

«У нас сложилась слаженная команда: правительство Псковской области, миграционная служба УМВД, таможенное управление, Россельхознадзор, Сбербанк. Фактически мы создали уникальную систему по сопровождению переселенцев, потому что всё большее количество граждан переезжает к нам не только по программе переселения соотечественников, но и по указу президента о социальной поддержке соотечественников за рубежом и планирующих свой переезд в Россию», – заключила она.