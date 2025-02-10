О намерении переселенцев открывать бизнес в Псковской области рассказала Елена Полонская
Соотечественники переезжают в Псковскую область и перевозят в регион свой бизнес, рассказала уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Они едут к нам, понимая, что они не просто там продают недвижимость, но и свой бизнес перевозят сюда в Россию. У нас крупные инвесторы приехали в Псковскую область из Германии. Не буду забегать вперёд, я больше, чем уверена, что скоро они откроют свои лица и дадут сами интервью», – отметила Елена Полонская.
Соотечественники ежедневно обращаются в центр поддержки «Мой бизнес», региональный комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, Фонд инвестиционного развития Псковской области и другие структуры, уточнила она.
«Например, как раз таки этих наших соотечественников из Германии инвестиционный фонд сопровождает и поддерживает полностью», – заключила Елена Полонская.
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