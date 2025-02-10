О намерении переселенцев открывать бизнес в Псковской области рассказала Елена Полонская

18:10, 11 февраля 2025, ПАИ

Соотечественники переезжают в Псковскую область и перевозят в регион свой бизнес, рассказала уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Они едут к нам, понимая, что они не просто там продают недвижимость, но и свой бизнес перевозят сюда в Россию. У нас крупные инвесторы приехали в Псковскую область из Германии. Не буду забегать вперёд, я больше, чем уверена, что скоро они откроют свои лица и дадут сами интервью», – отметила Елена Полонская.

Соотечественники ежедневно обращаются в центр поддержки «Мой бизнес», региональный комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, Фонд инвестиционного развития Псковской области и другие структуры, уточнила она.

«Например, как раз таки этих наших соотечественников из Германии инвестиционный фонд сопровождает и поддерживает полностью», – заключила Елена Полонская.