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Экономика

Соотечественники из Германии знакомятся с экономическим потенциалом Псковской области

Соотечественники из Германии знакомятся с экономическим потенциалом Псковской области сегодня, 9 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Сейчас гости посещают особую экономическую зону «Моглино». Им рассказывают о производственных площадках, а также о тех компаниях, которые являются резидентами ОЭЗ.

Сопровождает гостей уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская.

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