Соотечественники из Германии знакомятся с экономическим потенциалом Псковской области

12:45, 09 декабря 2024, ПАИ

Соотечественники из Германии знакомятся с экономическим потенциалом Псковской области сегодня, 9 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Сейчас гости посещают особую экономическую зону «Моглино». Им рассказывают о производственных площадках, а также о тех компаниях, которые являются резидентами ОЭЗ.

Сопровождает гостей уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская.