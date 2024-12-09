Соотечественники из Германии знакомятся с экономическим потенциалом Псковской области
Соотечественники из Германии знакомятся с экономическим потенциалом Псковской области сегодня, 9 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
Сейчас гости посещают особую экономическую зону «Моглино». Им рассказывают о производственных площадках, а также о тех компаниях, которые являются резидентами ОЭЗ.
Сопровождает гостей уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская.
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