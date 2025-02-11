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Общество

Форум соотечественников пройдёт в Псковской области в июне

Форум соотечественников вновь пройдёт в Псковской области в 2025 году. Мероприятие запланировано на 6–7 июня, сообщила руководитель центра «Соотечественник» Наталья Тудакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Наталья Тудакова. Фото здесь и далее: ПАИ

«Идея форума поддержана губернатором Псковской области. Мы планируем его проведение 6–7 июня на территории региона. Первый день – в Пскове. Второй – в Пушкиногорском районе», – отметила Наталья Тудакова.

На мероприятии будут представлены различные площадки. Туда планируют пригласить иностранных гостей, иностранных журналистов, блогеров, представителей Россотрудничества, консульских подразделений, МВД, обратила внимание она.

Елена Полонская

«Кроме того, мы планируем усилить данный форум и расширить его. Мы не планируем ограничиваться только участниками госпрограммы по переселению, но и позвать тех, кто может приехать к нам в рамках указа президента о социальной поддержке соотечественников за рубежом и планирующих свой переезд в Россию», – заключила уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская.

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