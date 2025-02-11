Более 700 псковских подростков поучаствовали в акции «Карьера»

19:30, 11 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области проходит ежегодная региональная профориентационная акция «Карьера». С начала этого года уже 776 подростков из 37 учебных заведений Псковской области приняли участие в различных профориентационных мероприятиях, сообщили ПАИ в Центре занятости Псковской области.

В течение всего года школьники, студенты колледжей, техникумов и вузов смогут узнать о самых востребованных профессиях и реальных условиях труда в различных отраслях, посетить эксклюзивные мастер-классы и тренинги лучших специалистов, увидеть своими глазами, как работают предприятия, и понять тонкости производственных процессов.

Чтобы присоединиться к мероприятиям, требуется обратиться в кадровые центры «Работа России».

Отметим, что в прошлом году участниками акции «Карьера» стали 3 662 школьника из 101 общеобразовательной организации Псковской области и 1 413 выпускников среднего профессионального и высшего образования из 20 профессиональных образовательных организаций региона.