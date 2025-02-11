Хор «Нива» из Печор готовится к 40-летнему юбилею

19:59, 11 февраля 2025, ПАИ

В этом году печорский хор «Нива» отмечает свой 40-летний юбилей. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

«С одной стороны, дата радостная, потому что юбилей. С другой стороны, и грустная, потому что рядом с исполнителями песен нет прежнего руководителя», – пишет газета.

На смену Борису Королёву пришёл новый руководитель. Им стал Иван Никулин. Его знают по работе в Изборском доме культуры. «Он тоже человек энергичный и талантливый. Коллектив здесь дружный, трудолюбивый и очень творческий. Всё время ищет новые идеи, репертуар обновляется», – пишет газета.

Сейчас в хоре около 20 исполнителей.