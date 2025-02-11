Более двух миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

21:09, 11 февраля 2025, ПАИ

Более двух миллионов рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Невельского и Куньинского районов звонили неизвестные и представлялись правоохранителями и сотрудниками банков.

Под предлогом якобы необходимости перевода денег на «безопасные счета» злоумышленники завладели деньгами граждан. Кроме того, мошенники ввели в заблуждение несколько человек, которые пытались купить и продать товары на интернет-сайтах.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.