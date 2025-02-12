О новых штрафах для собственников квартир и домов предупредил эксперт

08:58, 12 февраля 2025, ПАИ

О новых штрафах для собственников квартир и домов сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Староверова. Об этом пишет «Прайм».

В частности, с 2025 года в 1,5 раза увеличен штраф за нарушение правил противопожарной безопасности. Теперь он составляет 15 тысяч рублей. Также с двух до 15 тысяч повысился штраф за нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Также с 2025 года вырос штраф за незаконные тамбуры. Теперь собственники, изменившие планировку многоквартирного дома или отгородившие больше личного пространства дверью, будут платить штраф в 15 тысяч рублей.

Кроме того, появились новые штрафы за остекление лоджий и балконов. Если остекление портит архитектурный облик дома, собственники жилых помещений должны будут заплатить сумму, которая регулируется местным законодательством.

Также, по словам эксперта, с 2025 года в России в два раза был увеличен штраф за неуплату налога с продажи недвижимости. Теперь он равен 40% от общей суммы налога.