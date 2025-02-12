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Общество

Названы лучшие крестьянские хозяйства Псковской области

Лучшие крестьянские (фермерские) хозяйства Псковской области за 2024 год назвал председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов во время мероприятия по подведению итогов работы сегодня, 12 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Среди лучших – крестьянские хозяйства Надежды Кипятковой из Печорского района, Ивана Рузевича из Невельского округа и Ольги Рассадиновой из Печорского округа.

Кроме того, среди выдающихся представителей крестьянских хозяйств Николай Романов назвал Ирину Единову из Печорского округа, Евгения Грибова из Псковского района, Ивана Мельника из Себежского района, Константина Ярова из Новосокольнического района и Ивана Филиппова из Новоржевского округа.

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