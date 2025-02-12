Газопровод ввели в эксплуатацию в псковской деревне Покрутище

13:14, 12 февраля 2025, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод протяженностью пять километров для подключения 144 домовладений в деревне Покрутище ввели в эксплуатацию в Псковском районе. Работы выполнили в рамках догазификации, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

С жителями деревни заключили 103 договора, первые домовладения уже подключили к сетевому газу.

«Для сокращения сроков подключения 47 заявителей заключили с нами комплексные договоры, в рамках которых одновременно со строительством сетей до участка выполняются работы в границах участков и подготовка домовладений к приёму газа. В настоящее время продолжаем подключать новых потребителей», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.