Опасности зимних горок: Евгений Васильев предупредил о рисках травм и переломов

14:13, 12 февраля 2025, ПАИ

Чем опасно несоблюдение мер предосторожности при катании на горках зимой, рассказал главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Чаще всего происходят взрывные переломы [переломы с разрушением позвонка по всей площади. – ПАИ], в том числе и позвоночного столба. Либо это классические переломы в области конечностей. В основном, если мы имеем столкновение с деревом, а это, как правило, происходит на несанкционированных горках, возникают серьезные черепно-мозговые травмы и последующие оперативные вмешательства», – обратил внимание Евгений Васильев.

Он порекомендовал псковичам быть осторожными даже в безопасной зоне, так как и там можно получить травмы, если не соблюдать технику безопасности.