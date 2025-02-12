Более тысячи фальшивых купюр обнаружил Банк России в СЗФО

15:42, 12 февраля 2025, ПАИ

1 251 фальшивую купюру выявил Банк России в регионах Северо-Западного федерального округа за 2024 год, пишет пресс-служба регулятора.

СЗФО занял второе место по количеству поддельных денег. Больше всего фальшивых банкнот обнаружили в Центральном федеральном округе (3 899 штук), а меньше всего – в Дальневосточном федеральном округе (129 штук).

В прошлом году в банковской системе страны обнаружили 8 240 поддельных банкнот и монет. Из них пятитысячных купюр – 5 292 банкноты, тысячных – 2 215 штук, а двухтысячных – 382.

Также в прошлом году выявили 1 875 штук поддельных банкнот иностранных государств. 1 742 купюры из них – доллары США, а 116 штук – банкноты евро.