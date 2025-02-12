Депутат Псковской гордумы Галина Невалённая: Без медицинских вопросов не обходится практически ни одна встреча

17:13, 12 февраля 2025, ПАИ

Без медицинских вопросов не обходится практически ни одна встреча с гражданами, рассказала депутат Псковской городской Думы, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической работе Галина Невалённая в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 12 февраля.

По её словам, на встречах могут задавать разные вопросы, в том числе и на медицинские темы. «Как правило, когда заканчиваются встречи по проблемам двора, я всегда остаюсь и записываю медицинские вопросы и мой телефон всегда есть в доступе у граждан. Без медицинских вопросов не обходится практически ни одна встреча», – отметила гостья студии.

«Если встреча с ветеранами в связи с каким-либо мероприятием, то всегда рассчитываем, что после понадобится час на медицинские вопросы. Для меня это не обременительно, так как это часть моей работы», – подчеркнула Галина Невалённая.

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