Хирург назвал причины возникновения «вдовьего горба»

19:55, 12 февраля 2025, ПАИ

Избыточное накопление жировой ткани в области между шеей и верхней частью спины, известное в народе как «вдовий горб», может быть связано с гормональными нарушениями в организме. Об этом рассказал пластический хирург и трихотрансплантолог Денис Сергеев в интервью «Газете.Ru».

Врач отметил, что у женщин такие изменения могут быть связаны с менопаузой, когда снижается уровень эстрогенов и усиливается перераспределение жировой ткани. У мужчин первым признаком заболевания могут стать дорсоцервикальные жировые отложения, связанные с нарушением обмена тестостерона.

Кроме того, нарушение осанки и мышечный дисбаланс также могут способствовать появлению «вдовьего горба». По словам врача, постоянное наклонение головы, например при работе за компьютером, может ухудшить мышечный тонус и усугубить ситуацию. Также фактором возникновения дорсоцервикальных жировых отложений могут быть изменения в соединительной ткани.