Более тысячи человек состоит в Псковской области в студенческих отрядах

07:22, 13 февраля 2025, ПАИ

Численность студенческих линейных отрядов и трудовых отрядов подростков в Псковской области увеличилась в два раза за год. Сейчас в региональном отделении РСО уже более тысячи человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

В преддверии Дня Российских студенческих отрядов глава региона встретился с представителями организации и вручил им благодарственные письма.

Бойцы Псковской области принимают активное участие в различных проектах, в том числе Всероссийского масштаба, подчеркнул Михаил Ведерников.