Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более тысячи человек состоит в Псковской области в студенческих отрядах

Численность студенческих линейных отрядов и трудовых отрядов подростков в Псковской области увеличилась в два раза за год. Сейчас в региональном отделении РСО уже более тысячи человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото из группы Псковского регионального отделения РСО в соцсети «ВКонтакте»

В преддверии Дня Российских студенческих отрядов глава региона встретился с представителями организации и вручил им благодарственные письма.

Бойцы Псковской области принимают активное участие в различных проектах, в том числе Всероссийского масштаба, подчеркнул Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 февраля 2025

Новое оборудование поступило в Опочецкую больницу
13 февраля 2025

Более тысячи человек состоит в Псковской области в студенческих отрядах
13 февраля 2025

Михаил Ведерников встретился с представителями РСО
12 февраля 2025

По итогам прошлого года внесена информация о границах 65% населённых пунктов и территориальных зон Псковской области
12 февраля 2025

Четыре медали к 80-летию Победы вручили ветеранам на острове Залита
12 февраля 2025

С известным себежским педагогом Натальей Дударь простились сегодня
12 февраля 2025

Амбулифт появился в псковском аэропорту
12 февраля 2025

В Пскове прошла встреча с воинами-интернационалистами, посвящённая очередной годовщине вывода войск из Афганистана

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...