Более тысячи человек состоит в Псковской области в студенческих отрядах
Численность студенческих линейных отрядов и трудовых отрядов подростков в Псковской области увеличилась в два раза за год. Сейчас в региональном отделении РСО уже более тысячи человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
В преддверии Дня Российских студенческих отрядов глава региона встретился с представителями организации и вручил им благодарственные письма.
Бойцы Псковской области принимают активное участие в различных проектах, в том числе Всероссийского масштаба, подчеркнул Михаил Ведерников.
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12 февраля 2025
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