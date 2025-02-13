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Общество

Михаил Ведерников встретился с представителями РСО

В преддверии Дня российских студенческих отрядов губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с бойцами организации, вручив благодарственные письма лучшим представителям студотряда. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Скриншот из телеграм-канала Михаила Ведерникова


В Псковской области региональное отделение РСО активно развивается. За год численность студенческих линейных отрядов и трудовых отрядов подростков увеличилась в два раза и составляет уже более тысячи человек. Студенческие отряды области участвуют в трудовых проектах по всей России.

Например, представители региона планируют принять участие во всероссийском производственном проекте для студентов «Арктика» на кораблях Военно-морского флота. Под руководством опытных наставников они будут заниматься прокладкой электрокабеля и установкой на строящихся объектах электрооборудования.

«Отдельно поблагодарил ребят за помощь в организации смен для детей из Белгородской области. Дети очень довольны, мы до сих пор получаем позитивную обратную связь. С большим удовольствием вручил Благодарственные письма участникам регионального отделения Российских студенческих отрядов.», – сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что группа студентов из России и Белоруссии в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» посетила шесть населённых пунктов в Псковской области.

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