Почти 50% псковичей отрицательно относятся к татуировкам

11:27, 13 февраля 2025, ПАИ

45 % опрошенных псковичей плохо относятся к татуировкам, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Например, шесть из 100 респондентов-рекрутеров признались, что отказывали в трудоустройстве из-за татуировок. Также чем старше участник опроса, тем чаще он заявлял о неприязни к виду татуировок.

Только 23 % псковичей положительно относятся к татуировкам, а 8 % хотели бы её сделать.

Ранее псковичам рассказали, почему опасно удалять татуировки с помощью лазера. Подробнее об этом читайте здесь.