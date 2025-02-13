Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 50% псковичей отрицательно относятся к татуировкам

45 % опрошенных псковичей плохо относятся к татуировкам, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Например, шесть из 100 респондентов-рекрутеров признались, что отказывали в трудоустройстве из-за татуировок. Также чем старше участник опроса, тем чаще он заявлял о неприязни к виду татуировок.

Только 23 % псковичей положительно относятся к татуировкам, а 8 % хотели бы её сделать.

Ранее псковичам рассказали, почему опасно удалять татуировки с помощью лазера. Подробнее об этом читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 февраля 2025

Что известно о предотвращённом теракте на вокзале в Пскове на данный момент
13 февраля 2025

Игорь Сопов провёл занятие для псковских студентов
13 февраля 2025

Тюльпаны появились в псковских магазинах: сколько стоят цветы
13 февраля 2025

Главное об ОРВИ в Псковской области этой зимой: статистика и рекомендации
13 февраля 2025

До -6 градусов ожидается в Псковской области 14 февраля
13 февраля 2025

Большие масленичные гуляния организуют в Псковском музее
13 февраля 2025

Курс доллара упал более чем на 20%. Пора покупать?
13 февраля 2025

На дороге Изборск – Палкино – Остров открыто движение по временному мосту через реку Романовку

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...