Стал известен самый высокооплачиваемый спортсмен года

13:46, 13 февраля 2025, ПАИ

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии портала Sportico.

Последнее время Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». Портал оценивает общую сумму заработка португальца в 260 миллионов долларов. Второе место в рейтинге спортсменов-богачей в 2024 году занял американский баскетболист Стефен Карри – он заработал порядка 153 миллионов долларов. Замкнул тройку лидеров боксёр Тайсон Фьюри с зарплатой 147 миллионов долларов в год.

В первую десятку также попали аргентинский футболист Лионель Месси, американский баскетболист Леброн Джеймс, бразильский футболист Неймар, украинский боксёр Александр Усик, а также французские футболисты Карим Бензема, Килиан Мбаппе и гольфист Джон Рам.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».