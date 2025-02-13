Стал известен самый высокооплачиваемый спортсмен года
Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии портала Sportico.
Последнее время Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». Портал оценивает общую сумму заработка португальца в 260 миллионов долларов. Второе место в рейтинге спортсменов-богачей в 2024 году занял американский баскетболист Стефен Карри – он заработал порядка 153 миллионов долларов. Замкнул тройку лидеров боксёр Тайсон Фьюри с зарплатой 147 миллионов долларов в год.
В первую десятку также попали аргентинский футболист Лионель Месси, американский баскетболист Леброн Джеймс, бразильский футболист Неймар, украинский боксёр Александр Усик, а также французские футболисты Карим Бензема, Килиан Мбаппе и гольфист Джон Рам.
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