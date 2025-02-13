Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Стал известен самый высокооплачиваемый спортсмен года

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии портала Sportico.

Последнее время Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». Портал оценивает общую сумму заработка португальца в 260 миллионов долларов. Второе место в рейтинге спортсменов-богачей в 2024 году занял американский баскетболист Стефен Карри – он заработал порядка 153 миллионов долларов. Замкнул тройку лидеров боксёр Тайсон Фьюри с зарплатой 147 миллионов долларов в год.

В первую десятку также попали аргентинский футболист Лионель Месси, американский баскетболист Леброн Джеймс, бразильский футболист Неймар, украинский боксёр Александр Усик, а также французские футболисты Карим Бензема, Килиан Мбаппе и гольфист Джон Рам.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 февраля 2025

Великолукский студент выиграл бронзу в международном турнире по самбо
13 февраля 2025

Сборная Псковской области примет участие во втором этапе Первой лиги чемпионата России по волейболу
13 февраля 2025

Первенство области по теннису пройдёт в Псковском районе
13 февраля 2025

Чемпионат и первенство Псковской области по скалолазанию пройдут 15 марта
13 февраля 2025

Печорская спортсменка завоевала серебро на турнире по джиу-джитсу в Петербурге
13 февраля 2025

Первенство Пскова по фехтованию стартует 14 февраля
13 февраля 2025

Посвящённый Дню защитника Отечества турнир по таврелям пройдёт в Пскове
13 февраля 2025

Псковские боксёры участвуют во всероссийских соревнованиях в Люберцах

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...