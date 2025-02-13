Литературный квартирник пройдёт в Пскове
Литературный квартирник, приуроченный к Международному дню книгодарения, пройдёт в Доме молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.
На мероприятие приглашают любителей литературы и поэзии. Квартирник пройдёт в формате открытого микрофона. Главными гостями станут поэты и писатели Совета молодых литераторов и Союза писателей. Они расскажут о своём творчестве и прочитают свои произведения.
Мероприятие пройдёт в Доме молодёжи (Псков, Конная, 2) 13 февраля в 17:00. Обязательна регистрация в группе молодёжного центра в соцсети «ВКонтакте».
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