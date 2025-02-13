Елена Иванова вручила двум ветеранам медали к 80-летию Победы

19:27, 13 февраля 2025, ПАИ

В Лющикском центре культуры Бежаницкого муниципального округа чествовали ветеранов Великой Отечественной войны сегодня, 13 февраля. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Глава округа Елена Иванова вручила двум женщинам юбилейные медали, посвященные годовщине Великой Победы. Глава поздравила и поблагодарила за тяжелый труд послевоенных лет Галину Петровну Горюнову и Зинаиду Андреевну Лосеву, бывших несовершеннолетних узников.

«Эти награды – дань уважения людям, которые стойко пережили все невзгоды судьбы и внесли свой вклад в Победу». Спасибо нашим дорогим ветеранам и всем, кто сохраняет память о страшных событиях войны. Мы обязательно должны помнить о том, какой огромной ценой была достигнута мирная жизнь, и беречь её», – сказала Елена Иванова.

Участники мероприятия также пели военные песни, смеялись частушкам и вспоминали 9 мая 1945 года.

Ранее сообщалось, что юбилейные медали к 80-летию Победы вручил ветеранам глава Пскова Борис Елкин.