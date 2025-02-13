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Общество

В России введён обязательный период охлаждения для потребительских кредитов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательный период охлаждения при оформлении потребительских кредитов. Этот период представляет собой паузу между оформлением и получением займа и направлен на борьбу с мошенниками. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, банки должны устанавливать период охлаждения длительностью не менее четырёх часов для кредитов на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и не менее 48 часов для кредитов на сумму свыше 200 тысяч рублей. Заёмщик сможет получить кредитные средства только по истечении этого периода.

Однако есть исключения из этого правила. Период охлаждения не будет применяться к некоторым видам кредитов, таким как автокредиты, ипотечные кредиты, кредиты с созаёмщиками и поручителями, кредиты для рефинансирования предыдущих долгов, а также кредиты на покупку товаров и услуг у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленных не через интернет.

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