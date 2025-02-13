Что такое маркировка звонков и почему её введут в России

23:19, 13 февраля 2025, ПАИ

Правительство России вводит обязательную идентификацию звонков. Это делается для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Об этом пишут «Известия».

«Теперь звонки будут маркироваться, чтобы было понятно, от кого они поступают – от организаций или с международных виртуальных номеров. Информация будет отображаться на экране телефона», – сообщил премьер-министр.

Он также отметил, что подготовлен комплексный пакет мер, который будет реализован в ближайшее время.

Сейчас услуги маркировки звонков представляют только сторонние частные сервисы.