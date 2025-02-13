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В Великих Луках прошла оборонно-спортивная игра «Юнармия-2025»

Сегодня в Великих Луках прошла оборонно-спортивная игра «Юнармия-2025», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили организаторы.

Фото: ПАИ

Оборонно-спортивная игра «Юнармия» прошла уже в седьмой раз. С прошлого года ей присвоили статус областной. 57 команд школьников и студентов средних учебных заведений приехали в Великие Луки со всего региона, чтобы показать свой уровень подготовки.

Мероприятие проходило в Петровском парке Великих Лук – города воинской славы. Игра включала три этапа: «Дорога победителей», «Огневой рубеж» и «Ратные страницы истории». Испытания были тщательно продуманы и предназначались для проверки не только физической подготовки юнармейцев, но и их знаний в сфере военной истории, а также способности успешно взаимодействовать в коллективе. Юношам и девушкам предстояло продемонстрировать определённые навыки военной подготовки – преодоление препятствий, восстановление линии связи, оказание первой доврачебной помощи пострадавшему и владение оружием.

«Из нового в этом году – это этап с поиском мин, определением их названий, а также новый интересный виток – это ответ на исторический вопрос с командиром подразделения: в случае правильного ответа вся команда слышит такой громкий взрыв, который обеспечивает снятие противопехотных мин», – сказал судья областной оборонно-спортивной игры «Юнармия-2025» Артём Баринов.

В противоборство вступили 60 команд из разных городов и районов области.

Организаторы игры, активисты местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», представители управления образования администрации города Великие Луки, а также ряда других организаций и ведомств, проделали огромную работу, чтобы сделать это состязание интересным и познавательным. По единодушному мнению, данное мероприятие стало важным событием в рамках совершенствования системы военно-патриотического воспитания молодёжи региона.

Ранее сообщалось, что «Зарницу 2.0» в Псковской области планируют провести на самом высоком уровне.

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