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Общество

«Зарницу 2.0» в Псковской области планируют провести на самом высоком уровне

«Зарницу 2.0» в Псковской области планируют провести на самом высоком уровне, заявил руководитель регионального штаба «Юнармии» Михаил Рыбчинский в медиацентре ПАИ на пресс-конференции, посвящённой организации и проведению военно-патриотической игры.

Фото здесь и далее: ПАИ

«В этом году мы будем проводить «Зарницу 2.0» совместно с региональным отделением «Движения первых» и Псковским филиалом центра военно-спортивной подготовки «Воин». Постараемся провести её на самом высоком уровне», – отметил он и добавил, что «Юнармия» будет готовиться к заданиям с БПЛА на игре совместно с центром «Воин».

Михаил Рыбчинский

Руководитель Псковского филиала центра военно-спортивной подготовки «Воин» Владислав Бобылёв в свою очередь отметил, что в подготовке к игре «Зарница 2.0» важную роль играет командообразование. «Наша задача – обеспечить практическую составляющую, помочь ребятам получить опыт, компетенции и выбрать лучших. «Зарница» – это командная игра, но в ней также важны и лидерские качества командира, а каждый участник выполняет свою функцию», – резюмировал он.

Владислав Бобылёв

Отборочный этап «Зарницы 2.0» стартовал 2 февраля и продлится до конца месяца. Муниципальный этап продлится до 16 апреля. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф на базе своего образовательного учреждения и собрать команду.

Ранее псковским школьникам и студентам рассказали, кто должен входить в команду на игре «Зарница 2.0».

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