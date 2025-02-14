Мошенники предлагают россиянкам «родить от героя СВО»

08:08, 14 февраля 2025, ПАИ

Мошенники создали фишинговый сайт и предлагают россиянкам «родить ребёнка от героя СВО» с помощью процедур ЭКО или внутриматочной инсеминации, пишет ТАСС.

Сайт копирует один из официальных ресурсов Минздрава и содержит скан якобы приказа министерства о запуске этой программы, которая предполагает полное финансирование программы государством, социальное страхование детей и другие льготы. Также можно выбрать фото будущего отца.

При этом на сайте собираются персональные данные, а именно ФИО россиянок, их контактные телефоне и e-mail. Их могут использовать для взлома аккаунтов телеграме, так как владельцу домена принадлежит целая сеть сайтов для взлома телеграм-аккаунтов.