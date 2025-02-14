Бывшего руководителя Федерации тенниса Франции приговорили к десяти годами тюрьмы за изнасилование спортсменки

11:41, 14 февраля 2025, ПАИ

Бывший руководитель Федерации тенниса Франции Жан-Пьер Дартевель получил десять лет тюрьмы за изнасилование спортсменки, пишет ТАСС со ссылкой на издание Le Parisien.

Судебный процесс по этому делу проходил с 11 по 13 февраля. Сообщается, что преступления происходили на протяжении полутора лет в период с осени 2016 года по весну 2018 года. На тот момент жертве было от 17 до 19 лет. Дартевелю сейчас 74 года.

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