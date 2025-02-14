Почти 5 тысяч псковичей с инфарктами и инсультами получили помощь в сердечно-сосудистом центре в 2024 году

14:14, 14 февраля 2025, ПАИ

В прошлом году сердечно-сосудистый центр Псковской областной клинической больницы принял 2098 пациентов с инфарктами и 2600 с инсультами, сообщила кардиолог, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам медика, число пациентов сердечно-сосудистого центра ежегодно растёт, «несмотря на активную пропаганду ЗОЖ и диспансеризации».

Смертность среди таких пациентов в Пскове – 10,7%, в Великих Луках – 13%. «Это намного меньше, чем два года назад, и в общем укладывается в общероссийские показатели», – уточнила медик.

«Статистика по инфарктам высокая. Причем больше стало больных с большим анамнезом, то есть у которых заболевание развивалось долго, которые, возможно, уже перенесли стентирование. И в 2024 году плановых операций стало больше, чем экстренных, – отметила Алина Кузуб. – При этом пациенты стали более осознанными, многие всё же стараются поменять свой образ жизни после болезни, стараются узнать о болезни и лекарствах и приходят к врачу уже подкованными. Меня радуют такие партнёрские отношения с пациентами».