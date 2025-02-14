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Происшествия

Микроавтобус и автомобиль столкнулись на трассе Псков – Гдов

Микроавтобус и автомобиль Lada Largus столкнулись на 15-м км трассы Псков – Гдов у деревни Ершово в Псковском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП на трассе Псков - Гдов
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на трассе Псков - Гдов
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на трассе Псков - Гдов
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на трассе Псков - Гдов
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на трассе Псков - Гдов
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"

В результате столкновения автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, в произошедшем виновата водитель легкового автомобиля. Она не убедилась в безопасности маневра и совершила разворот перед проезжающим автобусом.

В результате ДТП никто не пострадал.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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