Микроавтобус и автомобиль столкнулись на трассе Псков – Гдов
Микроавтобус и автомобиль Lada Largus столкнулись на 15-м км трассы Псков – Гдов у деревни Ершово в Псковском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
В результате столкновения автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, в произошедшем виновата водитель легкового автомобиля. Она не убедилась в безопасности маневра и совершила разворот перед проезжающим автобусом.
В результате ДТП никто не пострадал.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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