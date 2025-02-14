Микроавтобус и автомобиль столкнулись на трассе Псков – Гдов

13:27, 14 февраля 2025, ПАИ

Микроавтобус и автомобиль Lada Largus столкнулись на 15-м км трассы Псков – Гдов у деревни Ершово в Псковском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате столкновения автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, в произошедшем виновата водитель легкового автомобиля. Она не убедилась в безопасности маневра и совершила разворот перед проезжающим автобусом.

В результате ДТП никто не пострадал.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.