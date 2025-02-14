Открытие памятной доски Олегу Ремеру в Пскове

Мемориальную доску лейтенанту технической службы Олегу Ремеру, погибшему в Афганистане в 1981 году при исполнении интернационального воинского долга, открыли на здании школы № 17 в Пскове сегодня, 14 февраля.

На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов, депутат Псковской гордумы Алексей Форш, родственники, друзья и бывшие одноклассники офицера. Чин освящения совершил священник храма Святителя Николая отец Николай Васильев.

Как проходило памятное мероприятие, наблюдал Андрей Степанов.