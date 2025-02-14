Мемориальную доску офицеру-афганцу Олегу Ремеру открыли в Пскове

12:29, 14 февраля 2025, ПАИ

Мемориальную доску лейтенанту технической службы Олегу Ремеру, погибшему в Афганистане в 1981 году при исполнении интернационального воинского долга, открыли на здании школы № 17 в Пскове сегодня, 14 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Чин освящения совершил священник храма Святителя Николая отец Николай Васильев.

«Что я могу сказать о нашем Олеге? Это был простой русский парень, который ничем не выделялся в нашем классе. Мы все выросли простыми ребятами, которые стремились, любили свою школу и своих преподавателей. Олег выбрал свой путь – путь воина. Я считаю, что он был достойным учеником в нашей школе и достойным мужчиной. Мы будем хранить память о нём», – отметил бывший одноклассник Олега Ремера Вячеслав Лешков.

Заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов в свою очередь подчеркнул знаменательность сегодняшнего мероприятия.

«Особенно торжественно то, что мероприятие проводится в канун годовщины вывода советских войск из Афганистана, где в 1981 году Олег Викторович, героически выполняя свой долг, к сожалению, погиб. Нам бы очень хотелось, чтобы каждый ученик этой школы, входя в её стены, знал и помнил, что здесь учился настоящий герой», – сказал он.

Депутат Псковской гордумы Алексей Форш отметил, что установленная мемориальная доска – это мост между прошлым и будущим. «Пусть каждый, кто проходит мимо, остановится на мгновение и задумается, каково это – рисковать собой ради других, каково это терять друзей, но не терять веры», – отметил он.

Мать героя, заслуженный учитель России Ольга Ремер рассказала о жизни Олега Ремера. «В этой школе учились наши дети, старший Олег и младший Серёжа. Наша семья навсегда останется благодарна этой школе, потому что здесь Олег получил основу образования и воспитания, дорогу во взрослую жизнь. Каким он был? Он был обаятельным, заботливым, смелым и был патриотом», – сказала она.

Олег Ремер родился 30 августа 1960 года в городе Копейске Челябинской области. В 1966 году переехал в Псков с родителями, где с 1967 по 1975 годы учился в школе №17.

После окончания средней школы он поступил в Ачинское военное авиационное училище, которое окончил с отличием в 1980 году по специальности «самолёты и двигатели». Вместе с однокурсниками он отправился в Дальневосточный военный округ, где служил в 331-м авиационном полку бортовым авиационным техником – воздушным стрелком Ми-3.

5 октября 1981 года, возвращаясь с боевого задания в Афганистане, вертолёт потерпел крушение. Олег Ремер погиб.

Похоронен офицер на Орлецовском кладбище. Его имя внесено на памятную доску на мемориале воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине XX века.

Напомним, решение об установке мемориальной доски было принято на очередной, 32-й сессии Псковской городской Думы.