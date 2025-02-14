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Общество

В Госдуму представлен проект о выплатах для долгосрочных супружеских пар

Депутаты Госдумы представили в нижнюю палату парламента законопроект о выплатах для пар, состоящих в браке не менее 30 лет. Документ можно найти в базе данных Госдумы, пишет РИА Новости.

В проекте закона указывается, что супруги, которые прожили в официальном браке не менее 30 лет с момента его государственной регистрации, имеют право на получение юбилейных выплат в размере 30 тысяч рублей в связи с 30-летием совместной жизни.

Кроме того, инициаторы предложили установить следующие юбилейные выплаты: 40 тысяч рублей – к 40-летию свадьбы; 50 тысяч рублей – к 50-летию; 60 тысяч рублей – к 60-летию и 70 тысяч рублей – к 70-летию.

В настоящее время такие выплаты существуют в 19 регионах и некоторых городах, но их размеры значительно варьируются. Парламентарии отметили, что чаще всего финансовую поддержку получают пары, прожившие в браке 50 лет, а в некоторых регионах предусмотрены выплаты и за последующие юбилеи – 55, 60, 65 и 70 лет.

В проекте указано, что в соответствии с законопроектом полномочия по назначению и предоставлению юбилейных выплат передаются Российской Федерацией органам государственной власти субъектов России. Эти органы будут осуществлять и исполнять данные полномочия за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета для бюджета субъекта России в порядке, установленном правительством России.

Авторы документа предусмотрели возможность для региональных властей и органов местного самоуправления вводить дополнительные меры социальной поддержки для семейных пар, состоящих в браке длительное время, с учетом числа детей в семье.

Согласно проекту, выплаты будут назначаться в течение десяти дней после подачи обращения, а заявление необходимо подать не позднее двух месяцев с даты юбилея в электронном виде через ЕГИССО, МФЦ или лично.

Депутаты уверены, что данное нововведение укрепит институт брака и поможет сохранить традиционные семейные ценности в России.

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