Новые сведения об истории Пушкинского заповедника озвучены на музейных чтениях памяти Гейченко

17:34, 14 февраля 2025, ПАИ

Первый день Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко «…Метелям не задуть свечу» состоялся в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». На первом пленарном заседании участники и гости чтений прослушали и обсудили семь сообщений и докладов, подготовленных исследователями из Москвы, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор, сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.

В ходе этой работы в научный оборот было введено много вновь открытых архивных документов и сведений из них, касающихся, например, жизни и деятельности С. С. Гейченко, личности П. М. Волкова, бывшего директором музея с марта 1928 по сентябрь 1930 года, или жизни и имущества первых владельцев имения «Тригорское» Вындомских – предков Осиповых и Вульфов, друзей и соседей ссыльного поэта. Тексты этих и других выступлений, доработанные с учётом обсуждения на пленарном заседании, планируются к публикации в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

До начала первого заседания участники и гости чтений возложили цветы к памятнику «Музейщикам Пушкиногорья» и познакомились с рядом выставок, развёрнутых сейчас в Научно-культурном центре заповедника, а после пленарной работы присоединились к литии, которую служили сегодня, в день рождения С. С. Гейченко, на городище Воронич, над могилами этого легендарного «михайловского домового» и его соратника и жены Л. Д. Гейченко.

Завтра Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко «…Метелям не задуть свечу» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» продолжат свою работу.