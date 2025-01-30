На музейные чтения памяти Семёна Гейченко уже поступило 15 заявок

15:47, 30 января 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» на 12:00 30 января получили 15 заявок от желающих выступить на первой музейной научной конференции 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Речь идёт о традиционных, уже XXVIII Февральских музейных чтениях памяти С. С. Гейченко, приуроченных к очередной годовщине со дня рождения музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка». В музее напомнили, что нынешняя конференция, как и многие другие события предстоящего года, пройдёт под знаком 200-летия со времени пребывания Пушкина в так называемой северной ссылке в псковском родовом имении.

Озаглавлены чтения «…Метелям не задуть свечу». Это строка из известного стихотворения «Пусть нас увидят без возни...» поэта-фронтовика, одного из крупнейших поэтов второй половины ХХ века Давида Самойлова.

На приглашение представить итоги своих текущих научных изысканий в Государственном Пушкинском заповеднике откликнулись музейные работники, историки и архивисты, исследователи культуры и искусства, филологи, педагоги и библиотекари, другие специалисты из обеих столиц, из Петергофа, Пскова, Опочки; предложены в программу и доклады, подготовленные пушкиногорцами – сотрудниками «Михайловского».

Среди планируемых выступлений – доклады и сообщения об отдельных страницах истории псковских пушкинских мест и судьбы его хранителей (например, «Изгнанные из парадиза. О судьбе членов семьи С. С. Гейченко в 1941–1943 годы по материалам переписки», заведующая библиотекой семейного чтения в составе ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга Маргарита Агеева).

В музее также ожидают, что в ходе предстоящей конференции в научный оборот будут введены многие и многие вновь обнаруженные в архивах сведения и документы (к примеру, «К истории Тригорского: Вындомские и их недвижимость во второй половине XVIII века по документам ГАПО», ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина; или «Воспоминания краеведа А. И. Белинского о филиале Общества друзей Госзаповедника «Пушкинский уголок» в городе Опочке (1920-е гг.)», начальник краеведческого музея Опочецкого районного центра культуры Александр Кондратеня; проч.).

С выступлением «А. С. Пушкин – путеводная звезда русской культуры в образовательных организациях в юбилейный год» в «Михайловском» ожидают главного библиотекаря московской библиотеки имени А. С. Грибоедова, руководителя попечительского совета Ассоциации «Содружество образовательных организаций имени А. С. Пушкина и педагогов», потомка поэта по линии его старшего сына Александра Елену Сабурову.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» уточнили, что заседания XXVIII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко «…Метелям не задуть свечу» пройдут 14 и 15 февраля.