Псковские росгвардейцы провели для студентов патриотическое мероприятие

11:23, 15 февраля 2025, ПАИ

Росгвардейцы провели для студентов Псковского политехнического колледжа патриотическое мероприятие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Памятное мероприятие было посвящено дню вывода советских войск из Афганистана. Офицер управления отметил в своём выступлении, что Афганская война стала серьёзным испытанием для Советской армии, призванной защитить мирных жителей от террористических группировок и поддержать дружественное правительство в борьбе за независимость.

В конце встречи студентов призвали быть достойными памяти тех, кто отдал свои жизни за Родину.

Напомним, что сегодня, 15 февраля, отмечают 36-ю годовщину вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.