36-ю годовщину вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана отмечают сегодня

10:56, 15 февраля 2025, ПАИ

36-ю годовщину вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана отмечают сегодня, 15 февраля. Об этом сообщает портал calend.ru.

Вывод войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989 года. Это ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны. Памятная дата призвана сохранить память о тех, кто мужественно противостоял силам международного терроризма. Боевые действия на территории страны велись с 1979 года.

При этом 15 февраля вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и военнослужащих, принимавших участие в других вооружённых конфликтах за пределами страны.

Традиционно в этот день в городах России проходят памятные мероприятия, митинги, акции, а также военно-патриотического мероприятия для молодёжи.

Ранее сообщалось, что в Бежаницах провели мероприятия, приуроченные к 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Кроме того, мемориальную доску офицеру-афганцу Олегу Ремеру открыли в Пскове.