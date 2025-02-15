Дни открытых дверей продолжаются в ПсковГУ

14:01, 15 февраля 2025, ПАИ

Дни открытых дверей продолжаются в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Сегодня, 15 февраля, будущие абитуриенты и их родители познакомились с программами обучения и инфраструктурой ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, Института права, экономики и управления, а также колледжа.

Вопросы о поступлении можно задать в приёмной комиссии ПсковГУ по номеру телефона (8112) 201-699 (добавочный 2).